Neste sábado 1(4) três linhas do transporte coletivo urbano realizarão desvios, das 8h às 12h, em virtude de interdição da Rua Robson Costa Magalhães, no Bairro Ipiranga, para evento cultural do Projeto Abolição.

Confira:

Linha 134 (Bandeirantes - Santa Efigênia):

Sentido Santa Efigênia: …, Rua Izaltino Xavier Ribeiro, Rua José Cláudio, Rua Silvino Augusto Moreira, Rua Francisco dos Santos.

Linha 136 (Bandeirantes/via Garganta do Dilermando - Santa Efigênia):

Sentido Santa Efigênia: …, Rua Izaltino Xavier Ribeiro, Rua José Cláudio, Rua Silvino Augusto Moreira, Rua Francisco dos Santos.

Linha 140 (Santa Efigênia - Manoel Honório):

Sentido Santa Efigênia: …, Rua Izaltino Xavier Ribeiro, Rua José Cláudio, Rua Silvino Augusto Moreira, Rua Francisco dos Santos.

No sentido contrário, o trajeto será inverso: …, Rua Francisco dos Santos, Rua Silvino Augusto Moreira, Rua José Cláudio, Rua Izaltino Xavier Ribeiro,...