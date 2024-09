Nessa quinta-feira (12), a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) lançou um edital para aquisição de mais de 47 toneladas de alimentos perecíveis, por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal. O objetivo é promover a compra de verduras, legumes, frutas e ovos produzidos por agricultores familiares da região, destinando-os aos Restaurantes Populares e ao Programa Mesa Brasil, do Sesc Juiz de Fora.

Segundo a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), a prioridade será dada aos agricultores e agricultoras familiares individuais, devidamente credenciados por meio do chamamento público. Após a análise dessas propostas, cooperativas e organizações de agricultores familiares poderão ser incluídas no fornecimento dos gêneros alimentícios.

Os interessados em participar devem entregar a documentação necessária até o dia 11 de outubro na SEAPA, localizada na Avenida Brasil, 2001, 6º andar, no Centro de Juiz de Fora. Os envelopes com as propostas serão abertos em sessão pública no dia 14 de outubro, às 14h, na sede da PJF. A documentação também pode ser enviada de forma eletrônica, em formato PDF, para o e-mail alimentacao@pjf.mg.gov.br, identificada com o título "CHAMAMENTO PÚBLICO SEAPA Nº 003/2024".



Tags:

alimentos