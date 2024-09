Na noite desse domingo (15), um homem de 33 anos foi esfaqueado na Avenida Itamar Franco, no Centro de Juiz de Fora. Na mesma ocasião, outro homem, de 40 anos, foi vítima de agressão física. O incidente ocorreu nas proximidades da Praça Antônio Carlos, e não foram divulgados mais detalhes sobre o caso.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem esfaqueado foi socorrido com um ferimento na linha axilar do tórax esquerdo e encaminhado ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O outro envolvido recusou o encaminhamento ao hospital, sendo atendido e liberado no local.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Militar e aguarda retorno.