Na manhã dessa terça-feira (17), um veado foi resgatado na Avenida Brasil, às margens do Rio Paraibuna, em Juiz de Fora.

Segundo o Corpo de Bombeiros (CB), uma primeira tentativa de captura foi realizada no dia 14 de setembro, mas sem sucesso.

Nesta terça, o animal foi localizado por uma pessoa que passava pelo local, a qual usou um laço para contê-lo e deixou o local sem se identificar. A operação contou com o apoio do CB, do Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), da Polícia Ambiental e da Guarda Municipal.

O veado apresentava sinais de cansaço, mas estava em boas condições de saúde. Após a captura, ele foi sedado e encaminhado ao CETAS para cuidados e avaliação.