O Assaí Atacadista e Varejo abriu as portas para a imprensa na manhã desta quarta-feira (18), em Juiz de Fora. O encontro antecede a abertura oficial da loja na cidade, marcada para essa quinta-feira (19), às 8h, localizada na Avenida Brasil, 601, no bairro Santa Teresa. Essa é a primeira loja da Zona da Mata Mineira.

O Assaí Juiz de Fora gerou cerca de 600 empregos entre diretos e indiretos, garantindo o funcionamento e o bom atendimento aos (às) clientes juiz-foranos (as). A unidade tem mais de 17.7 mil m² de área construída, sendo mais de 5.4 mil m² de área de loja, com pé-direito alto, iluminação sustentável, amplo estacionamento com 399 vagas, uma variedade de mais de 9 mil produtos, além de climatização e ambientação para um momento de compras confortável e acolhedor. Para garantir um atendimento com agilidade, a unidade conta, também, com 26 caixas de pagamento, incluindo 6 opções de caixas para autoatendimento.

FOTO: Angeliza Lopes - Assaí Juiz de Fora

Conforme divulgado pela assessoria, o Assaí comercializa no atacado e no varejo. Ou seja, o cliente tem a opção de fazer a compra pagando o “preço de atacado” quando compra em volume, ou “varejo” quando adquire apenas um único item. Nos dois casos, a economia é garantida com valores que são, em média, 10% mais baratos do que em supermercados tradicionais.

50 ANOS DO ASSAÍ

A loja também já passa a participar, desde o seu primeiro dia, da campanha Aniversário Assaí 50 anos – Realizando Planos. A ação trará a maior premiação da história, com mais de R$ 20 milhões em prêmios, incluindo um único ganhador de R$ 5 milhões – além de sortear 1.500 cabines (cada uma com direito a acompanhante, totalizando 3 mil clientes), para uma viagem no Navio Assaí (MSC Seaview) – fretado exclusivamente para a marca.



Sobre o Assaí Atacadista

O Assaí Atacadista é uma corporation (empresa sem um único controlador) que opera no setor de atacarejo há 50 anos e a rede alimentar com a maior presença nos lares brasileiros (NielsenIQ Homescan). É uma das maiores varejistas nacionais, tendo registrado faturamento de R$ 72,8 bilhões em 2023.

Nascido em São Paulo (SP), atende comerciantes e consumidores(as) que buscam maior economia para compras unitárias ou em grandes volumes. As ações do Assaí são as únicas de uma empresa somente de atacarejo negociadas tanto na B3 (ASAI3) quanto na NYSE (ASAI). Atualmente, com mais de 290 lojas em todas as regiões do país (24 Estados + DF) e mais de 80 mil colaboradores(as), sendo reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil pela Great Place to Work (GPTW). Reconhecida pelo seu forte trabalho social, conta com o Instituto Assaí, que, desde 2022, atua com ações de impacto social nas frentes de apoio ao empreendedorismo, incentivo ao esporte e segurança alimentar.

Ao longo do segundo trimestre de 2024, foi reconhecida em 1º lugar na categoria Varejo - Supermercados, Proximidade, Atacarejo e Cash & Carry - da 25ª edição do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Cliente, além de ser a 22ª marca brasileira mais valiosa e a 1ª do segmento de varejo alimentar segundo o Ranking Interbrand de Marcas Brasileiras Mais Valiosas.

A Companhia é também a única varejista alimentar no top 10 da carteira IDIVERSA B3, que reconhece as empresas de capital aberto com os melhores indicadores em diversidade racial e de gênero.