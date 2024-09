Seis bairros de Juiz de Fora têm alteração no local de votação segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Os bairros que sofrem alterações são Benfica, Carlos Chagas, Centro, Milho Branco, Monte Castelo e São Mateus.

Conforme o TRE, as sessões 225, 380, 472 e 488, no Bairro Benfica, foram transferidas da Escola Almirante Barroso para a Escola Francisco Faria. No Monte Castelo, as sessões 141, 142 e 143 saíram da Escola Olavo Costa para a Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

No Bairro Milho Branco, as sessões 362 e 344 foram da Escola André Rebouças para a creche Paulo Freire.

Já no Carlos Chagas. as sessões 93, 94 e 95 passaram da Escola Clemente Mariani para o Centro Comunitário Carlos Chagas.