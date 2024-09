A tradicional celebração de Santa Efigênia tem início nesta quinta-feira (19), no Bairro Santa Efigênia, em Juiz de Fora. Pertencente à Paróquia São Pio X, a comunidade preparou uma programação que se estende até domingo (22), em celebração à padroeira. Com o tema “Ó doce Santa Efigênia, serva fiel de Jesus, interceda por mim, uma casa onde o próprio Deus seja luz”, a festividade busca reforçar a devoção à santa, invocada como protetora contra incêndios, padroeira dos militares e auxiliadora de quem busca a casa própria.



De acordo com a Arquidiocese da cidade, a programação começa nesta quinta às 19h30, com a oração do terço luminoso. Na sexta-feira (20), também às 19h30, haverá Celebração Eucarística, seguida da bênção das chaves, um dos momentos mais simbólicos das festividades, que representa a intercessão de Santa Efigênia por aqueles que almejam conquistar a casa própria. No sábado (21), dia dedicado à padroeira, a comunidade participará da Missa festiva sertaneja, marcada para as 19h.

O encerramento das comemorações acontece no domingo (22), com a procissão que sairá da Igreja Santa Efigênia às 10h, seguida de missa às 11h. Após as cerimônias religiosas, os fiéis poderão participar do tradicional almoço da padroeira, com o valor de R$15 por pessoa, a partir das 12h30. Durante toda a festividade, a cantina da igreja estará em funcionamento, oferecendo comidas típicas.

A Capela Santa Efigênia está localizada na Avenida Pedro Afonso Pinheiro, 44, no Bairro Santa Efigênia.