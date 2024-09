Na manhã da última terça-feira (17) a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público cumpriu quatro mandados de busca e apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos no Centro Socioeducativo de Juiz de Fora (CSEJF) que está sendo investigada por crimes de falsificação documental e fraude à licitação.

De acordo com a Promotoria, foram cumpridos mandados no CSEJF e também em três endereços ligados à empresa que presta serviço no local e havia sido contratada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais (Sejusp).

Em nota, a Sejusp afirma que a ação teve como objeto exclusivo, apreender os documentos e equipamentos da empresa contratada, localizados no interior da unidade socioeducativa, em local cedido para desenvolvimento das atividades atreladas à execução do contrato, vigente desde 08.02.2023 e que até o momento não foi notificada para encerrar o contrato com a empresa.

Foram cumpridos mandados no CSEJF e também em três endereços ligados à empresa privada contratada pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais para o fornecimento de alimentação aos adolescentes atendidos. A operação teve apoio do Gaeco Zona da Mata e da Polícia Militar.