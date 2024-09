Haverá interdição temporária na Via São Pedro, no Bairro São Pedro, para a realização da 12ª Corrida de Rua Rodoviário Camilo dos Santos, 8ª etapa do 36º Ranking Prefeitura de Juiz de Fora de Corridas de Rua, que acontece neste domingo (22) com largada às 8h.

A partir das 7h, as duas faixas da via serão interditadas, no trecho entre a Rua José Quincas Rodrigues e a Rua Roberto Stiegert, com a presença de agentes de Trânsito controlando a passagem de veículos leves e pesados nos dois cruzamentos e em outros pontos nas proximidades, a fim de dar fluidez no trânsito durante a realização da competição, que terá a caminhada de 5 km e a corrida de 7,5 km.

A circulação volta ao normal após a passagem de todos os competidores, sendo a liberação gradativa mediante condições seguras de tráfego, por sentido (primeiro no sentido bairro/centro e depois, no sentido centro/bairro).

A largada será em frente ao Centro de Futebol Zico e o percurso da corrida pode ser conferido no map