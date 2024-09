Neste domingo (22), a Faculdade de Educação Física e Desportos (Faefid) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) convida a comunidade para participar do evento “Movimente-se!”, uma manhã dedicada à prática de atividades físicas e ao bem-estar. O evento faz parte das ações da UFJF para promover a saúde mental, integrando as iniciativas do Setembro Amarelo. Para se inscrever, o interessado deve acessar o formulário online neste link.

A programação começa às 8h na pista de Atletismo da Faefid, com atividades de corrida e caminhada organizadas pelo Programa de Educação Tutorial (PET) de Educação Física. Às 10h, o grupo de Nutrição conduzirá uma conversa sobre a importância da alimentação para o desempenho físico, seguida de uma sessão de ginástica às 10h30, liderada pela professora Bruna Chaves. "É uma aula dinâmica e divertida. A gente traz vários elementos da ginástica, dança e circo", explica Bruna.

Segundo o vice-diretor da Faefid, Daniel Martinez, a prática de exercícios físicos pode não só melhorar a autoestima e a qualidade do sono, como também ajudar a prevenir e tratar condições como ansiedade, depressão e doenças neurodegenerativas. De acordo com Martinez, a prática regular de atividades físicas, especialmente em grupos, contribui para uma melhor sociabilização e saúde mental.

Programação completa:

8h: Concentração e atividades de corrida e caminhada (Pista de Atletismo)

10h: Conversa sobre alimentação e atividade física (Grupo de Nutrição)

10h30: Aula de ginástica para todos (com a professora Bruna Chaves)

O evento é aberto ao público e não exige experiência prévia. Roupas confortáveis e tênis são recomendados, e as inscrições podem ser feitas previamente por meio de um formulário online.



A UFJF também está realizando bate-papos sobre saúde mental ao longo de setembro, com profissionais das áreas médica e de psicologia, discutindo temas como autocuidado e emoções. As próximas rodas de conversa acontecerão em diversos pontos da universidade, como o Hospital Universitário e o Colégio de Aplicação João XXIII.