As linhas de ônibus urbano 406 (Santa Rita/ Sr. Neném) e 409 (Santa Rita) terão alteração em seus itinerários neste sábado (21) a partir das 19h, em função de evento festivo realizado na Rua Oscar Teodoro de Oliveira, no Bairro Santa Rita. O funcionamento volta ao normal após o término da festa.



Confira as alterações:



Linha 406



Sentido Centro/bairro: ..., Rua Orvile Derby Dutra, Rua Doutor Geraldo Paleta, Rua Oscar Teodoro de Oliveira, Rua Marina Ribeiro de Oliveira, Vila Senhor Neném, Rua Doutor Geraldo Paleta, Rua Maria Fávero, Rua Antônia Rodrigues Clemente,…



Sentido bairro/Centro:..., Rua José Vicente, Rua Doutor Geraldo Paleta, Rua Doutor Geraldo Paleta, Rua Orvile Derby Dutra,…



Linha 409



Sentido Centro/Bairro:… Rua Marina Ribeiro de Oliveira – à direita na Rua Orvile Derby Dutra, Rua Vicente Vieira da Motta, Rua São Tarcísio, Rua Alexandre Mathias Alves, Rua São Pancrácio, Rua Marina Ribeiro de Oliveira (retorna na mesma), Rua São Pancrácio, …



Sentido Bairro/Centro: sem alteração.



Bairro Santa Cruz



Em virtude de evento religioso a ser realizado na Rua Nilo Peçanha, no Bairro Santa Cruz, haverá desvio de itinerário da linha 732 (Santa Cruz), também neste sábado, 21. A partir das 10h até o encerramento, o trajeto passará pela seguinte mudança:



Sentido Centro/bairro e bairro/Centro:…, Rua Jacob Valério, Rua Nilo Peçanha, Rua Justino Gomes, Rua Doutor Simeão de Faria,...