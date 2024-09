Na noite dessa segunda-feira (23), um carro bateu em um poste na Rua Tiradentes, no Centro de Juiz de Fora. O motorista, de 35 anos, e a passageira, de 23, sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital pelo Corpo de Bombeiros (CB).

Segundo o CB, o impacto deslocou a base do poste e rompeu a fiação de energia. Além disso, uma grade residencial foi danificada. Quando os socorristas chegaram, as vítimas já estavam fora do veículo e foram imobilizadas antes de serem encaminhadas ao hospital.

A área foi isolada, e a Polícia Militar e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) foram acionadas. A reportagem entrou em contato com a Cemig, que informou que 47 clientes ficaram sem energia e o restabelecimento deve ocorrer no período da tarde.