Um professor de uma escola estadual no Bairro Manoel Honório, em Juiz de Fora, teve suas fotos íntimas vazadas. O caso foi confirmado pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) nessa terça-feira (24).

De acordo com a SEE, o Serviço de Inspeção Escolar da Superintendência Regional de Ensino (SRE) está monitorando a situação para que todas as circunstâncias sejam devidamente investigadas e as medidas cabíveis sejam tomadas. O professor foi orientado a registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja apurado pelas autoridades.

Como parte das medidas educativas, a SRE de Juiz de Fora reforçará, na escola, ações de conscientização sobre o crime de compartilhamento de fotos íntimas sem consentimento, abordando os impactos psicológicos, sociais e legais envolvidos.