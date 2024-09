A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza entre sexta-feira, 27, a partir de 6h, até a meia-noite de domingo, 29, uma obra de manutenção na quarta adutora de troca de dois tubos para garantir que não ocorra o desabastecimento de água. Para a realização dos trabalhos, o Acesso Norte (Avenida Garcia Rodrigues Paes) vai receber operação "Pare e Siga" no trecho do bairro Jóquei Clube em frente a um posto de gasolina e um condomínio de prédios no número 1.6701 da via, até o trevo de acesso ao Colégio Militar.

A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) orienta aos motoristas para evitar o trecho, circulando prioritariamente pela Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.