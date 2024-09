A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu em flagrante, nessa quarta-feira (25), um homem de 19 anos suspeito de ameaçar e agredir a ex-namorada, uma jovem de 17 anos. O suspeito foi localizado no Centro de Juiz de Fora.

A vítima registrou na segunda-feira (23) um boletim de ocorrência pelas agressões e ameaças sofridas. No dia seguinte, ela compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Juiz de Fora para formalizar o pedido de medidas protetivas de urgência. Mesmo com o pedido, as ameaças persistiram, levando a jovem a retornar à delegacia nessa quarta-feira.

Durante o atendimento policial, o suspeito enviou diversas mensagens ameaçadoras. Diante da situação de flagrante, a equipe policial imediatamente iniciou levantamentos, localizando e prendendo o homem nas proximidades da delegacia.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.

