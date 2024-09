Deste sábado (28) até 23h de domingo (29) o Acesso Norte (Avenida Garcia Rodrigues Paes) terá um trecho interditado no bairro Jóquei Clube II para a realização de uma obra da Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) de manutenção da quarta adutora que vai trocar dois tubos para garantir que não ocorra o desabastecimento de água. Por este motivo, a linha 727 – Bairro Araújo que transita no trecho que será fechado será desviada.

Segundo a Prefeitura, para a execução do serviço, o Acesso Norte vai ter as duas pistas interditadas a partir do Viaduto Engenheiro Ramirez Gonzalez (em frente a B.D), até o trevo de acesso ao Colégio Militar. A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU) vai realizar o fechamento da via a partir da Avenida Brasil e só será permitida a passagem do trânsito local. Outro fechamento será realizado no trevo de acesso ao Colégio Militar. Os motoristas terão como opção de acesso à Região Norte e ao Centro a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.



Confira o desvio da linha 727 – Bairro Araújo:



Sentido bairro/Centro:

… Rua Maria Eugênia, Praça Coronel Calheiros, Avenida Juscelino Kubitschek, Praça Gabriel Visoná Marques, Rua Honório de Brito, Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), Avenida Brasil (margem direita) ...



Sentido Centro/bairro:

..., Avenida Brasil (margem direita), Avenida Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte), Rua Senhorinha Pires, Praça Gabriel Visoná Marques, Avenida Juscelino Kubitschek, Praça Coronel Calheiros, Rua Maria Eugênia, ...