A partir desta terça-feira (1º), os contribuintes de Juiz de Fora contarão com novos horários e dias para o Plantão Fiscal, voltado para a resolução de questões tributárias. A Secretaria da Fazenda (SF) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) anunciou que, durante o mês de outubro, o atendimento será feito por auditores fiscais todas as terças-feiras, de forma presencial, por telefone ou e-mail.

O Plantão Fiscal atenderá, nas terças-feiras dos dias 1, 15 e 29 de outubro, das 9h às 12h e das 14h às 17h, demandas relacionadas ao Imposto Sobre Serviços (ISS). Já nas terças dos dias 8 e 22 de outubro, o foco será em questões sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI).

O objetivo do atendimento é esclarecer dúvidas e fornecer orientações sobre a interpretação e aplicação da legislação tributária do município. Qualquer contribuinte pode comparecer ao Plantão Fiscal sem necessidade de agendamento, desde que seja no dia correspondente ao imposto relacionado à demanda.

Além disso, o atendimento geral para assuntos fiscais continua sendo realizado no 3º andar da sede da Prefeitura, na Avenida Brasil, 2001, de segunda a quinta-feira, em horário comercial.