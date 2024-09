Na última semana, uma operação conjunta da Polícia Civil resultou na prisão de seis indivíduos suspeitos de integrar uma organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas. As detenções ocorreram nas cidades de Juiz de Fora, Barbacena, Volta Redonda e São Pedro da Aldeia.

De acordo com a delegada Ariadya Tavares, responsável pela investigação, o grupo era fundamental no abastecimento de drogas, principalmente cocaína e crack, na região de Barbacena, onde atuava como principal fornecedor para traficantes locais. A operação visou desarticular essa rede de distribuição que tinha um impacto significativo na segurança pública da área.

O chefe da organização foi localizado e preso em Juiz de Fora, enquanto sua esposa, que atuava como responsável pela contabilidade do tráfico, foi detida em Volta Redonda. Além deles, outras três pessoas foram presas em Barbacena e uma em São Pedro da Aldeia. A ação teve a colaboração da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), que ajudou a coordenar as investigações.

A polícia segue monitorando a situação e realizando ações para prevenir o crescimento de organizações criminosas.

Tags:

operação | polícia civil | Rio de Janeiro