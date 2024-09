Nesta segunda-feira (30), a Câmara Municipal de Juiz de Fora sediou uma audiência pública onde foram apresentados os dados fiscais do município, referentes ao 2º quadrimestre de 2024. A audiência visou promover a transparência na gestão dos recursos públicos, conforme exige a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O limite prudencial da LRF é de 95% do valor global de despesas com pessoal, que deve ser cumprido ao final de cada quadrimestre, porém, a Prefeitura apresentou uma despesa corrente de 97,65%.

FOTO: Reprodução PJF - Imagem Ilustrativa fiscal PJF

Os dados apresentados mostraram que a Receita Corrente do município totalizou R$ 3.104.774.332, enquanto a Despesa Corrente alcançou R$ 3.031.949.154, resultando em uma execução de despesa correspondente a 97,65% da receita arrecadada.

Além da apresentação das receitas e despesas, foram discutidos os limites legais e o comportamento da dívida pública, proporcionando um panorama completo da saúde financeira do município. Os dados, que abrangem o período de janeiro a agosto de 2024, são parte do cumprimento das diretrizes estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 101/2000.

A LRF estabelece também um limite de alerta, que é de 95% do limite de despesa total com pessoal. Quando este limite é ultrapassado, o órgão ou Poder sofre algumas vedações. Quando o limite prudencial é ultrapassado, os Tribunais de Contas alertam os órgãos ou Poderes. Além disso, são vedadas as seguintes ações:

Concessão de vantagens



Criação de cargos, empregos ou funções



Alteração da estrutura de carreira que implique aumento de despesa



Provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal



Contratação de hora extra

A LRF é uma lei complementar que estabelece normas de finanças públicas, com o objetivo de garantir a saúde financeira da administração pública.

O Acessa procurou a Prefeitura e aguarda um posicionamento.