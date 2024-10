O mês de outubro, dedicado à Nossa Senhora Aparecida, marca o início das festividades em honra à Padroeira do Brasil. Neste ano, o tema das celebrações será “Mãe Aparecida acolhei-nos como peregrinos da esperança!”. As festividades começaram na última segunda-feira (30), em diversas paróquias da Arquidiocese de Juiz de Fora.

Segundo a Igreja, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) instituiu o dia 12 de outubro como a data oficial da festa de Nossa Senhora Aparecida desde 1953, em referência ao período do encontro da imagem, ocorrido em outubro de 1717.

Entre as igrejas dedicadas à padroeira na Arquidiocese, destaque para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro de mesmo nome, onde as celebrações se estenderão por 12 dias. Confira abaixo as programações detalhadas das paróquias e da Catedral:

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Bairro Nossa Senhora Aparecida

*A Matriz fica na rua Nossa Senhora Aparecida, 120 – Bairro Nossa Senhora Aparecida

De 30 de setembro a 11 de outubro – Dozena

19h – Missa

Dia 12 de outubro – Sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h- Celebração Sertaneja

8h- Celebração dedicada aos Motoristas e Motoqueiros

10h- Celebração dedicada a Juventude

12h- Celebração dedicada aos Afro descentes

14h- Celebração dedicada às Crianças

16h – Celebração dedicada ao Terço dos Homens

18h – Procissão Luminosa pelas ruas do bairro

19h – Celebração Solene



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Bairro Linhares

* A Matriz fica na Rua Diva Garcia, 2100 – Linhares

De 3 a 11 de outubro – Novena

18h30 – Santo Terço

19h15 – Santa Missa

Dia 12 de outubro – Sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida

06h – Santo Terço

07h – Santa Missa

10h – Santa Missa das Crianças

15h – Santa Missa pelos idosos

17h30 – Procissão saindo da Igreja São Luiz Gonzaga

18h30 – Santa Missa Solene

*Todos os dias haverá barraquinhas no Centro de Evangelização São Bartolomeu.



Quase-Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Granjas Bethânia

*A Matriz fica na Rua Salvador Cannavio, 03 – Granjas Betânia

De 3 a 11 de outubro – Novena

19h – Santa Missa e novena

*Exceto nos dias 6 e 10 de outubro.

Dia 5 de outubro – Sábado

10h – Brincadeira com as crianças

17h – Confissões

19h – Santa Missa com Novena

Dia 6 de outubro – Domingo

7h15 – Recitação do Terço Mariano

8h –Santa Missa com Novena

14h – Sorteio de prêmios

Dia 10 de outubro – Quinta-feira

16h – Adoração ao Santíssimo

17h – Santa Missa com Novena

Dia 11 de outubro –Sexta-feira

19h – Santa Missa com Novena

20h – Confissões

Dia 12 de outubro – Sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h15 – Recitação do Terço Mariano

8h e 10h – Missa

11h – Almoço

12h – Recitação do Terço Mariano

15h – Carreata com a Imagem da padroeira

17h – Procissão

18h – Santa de encerramento

*Haverá festa social dos dias 3 a 6 e de 10 a 12 de outubro.



Paróquia Nossa Senhora Aparecida – Arantina/MG

*A Matriz fica na Praça Joaquim de Seixas, 09 – Centro

De 3 a 11 de outubro – Novena

19h – Novena com Missa

Dia 12 de outubro – Sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida

6h – Alvorada Festiva

9h – Missa Solene

12h – Repicar do Sino

18h – Procissão e Missa

Logo após, barraquinhas, leilão e atrações musicais

Dia 13 de outubro – Domingo

14h – Ação entre amigos e barraca do salgado

18h – Carreata de São Cristóvão e Nossa Senhora Aparecida, saindo da Vila Regina, seguida de Santa Missa



Catedral Metropolitana – Centro

*A Catedral fica na Rua Santo Antônio, 1201 – Centro

De 3 a 11 de outubro – Novena

19h – Missa

*No dia 5 (sábado), a novena será feita na celebração das 17h e no domingo (6), na missa das 19h30.

Dia 12 de outubro – Sábado | Dia de Nossa Senhora Aparecida

7h, 8h30, 10h, 11h30, 15h, 17h e 19h – Missas

9h – Concentração para a 28ª Motociata de Nossa Senhora Aparecida, no Bairro Bom Pastor

