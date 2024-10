No próximo domingo (6), dia de eleições, os ônibus do transporte coletivo urbano de Juiz de Fora operam de acordo com o quadro de horários de sábado, conforme comunicado pela Prefeitura de Juiz de Fora (PJF). Além disso, a população vai contar com a gratuidade da tarifa, seguindo a prática já aplicada em domingos e feriados.

O benefício da gratuidade nos dias de domingo, que já é parte do cotidiano dos moradores de Juiz de Fora, foi ampliado para todos os municípios brasileiros por determinação do Governo Federal, permitindo que os eleitores se desloquem sem custo para exercer o direito ao voto.