Em sintonia com o movimento Outubro Rosa, que promove a conscientização sobre o câncer de mama, o Bazar da Associação Feminina de Prevenção e Combate ao Câncer de Juiz de Fora (Ascomcer) em Juiz de Fora ganha reforço para aumentar suas vendas e, assim, ampliar os recursos destinados ao tratamento de pacientes oncológicos. Com a ajuda do projeto Mulheres Empreendedoras e Empoderadas (MEE) e do Projete (escritório escola do curso de Administração) da Estácio, um novo esforço colaborativo visa tornar o acervo do bazar mais atraente ao público e incentivar as compras solidárias, o projeto: Vestindo esperança.

A ASCOMCER, referência na cidade no atendimento a pacientes com câncer, conta com seu Bazar Beneficente como uma importante fonte de arrecadação. Roupas, sapatos, acessórios, móveis e eletrodomésticos doados são vendidos a preços acessíveis, com toda a renda revertida para a instituição.

Agora, com a participação do MEE e do Projete, o bazar ganhará uma nova dinâmica, especialmente com a colaboração de empreendedoras do setor de vestuário, que atuarão na curadoria dos produtos. O Centro Universitário fará ainda a doação de manequins para deixar a vitrine do bazar ainda mais atrativa.

A ideia da parceria partiu do setor de comunicação da Ascomcer e, de acordo com a professora Tâmara Lis, coordenadora do Projete e responsável pelo eixo de comunicação do MEE, o objetivo é fortalecer a presença do bazar como ponto de apoio para a ASCOMCER e oferecer uma experiência de compra diferenciada. ” O projeto Vestindo esperança é uma excelente oportunidade de conectar empreendedoras com a realidade social da cidade, além de ser gratificante para todos os envolvidos, tanto para quem doa seu tempo e conhecimento quanto para quem se beneficia do projeto”, afirma.

Além de repaginar o visual das peças do bazar, o projeto pretende incentivar a solidariedade de uma maneira prática e criativa. As professoras e empreendedoras que integram o MEE ajudarão a montar looks com as peças doadas, tornando-as mais atraentes ao público. A meta é aumentar as vendas e, consequentemente, gerar mais receita para o hospital, que destina mais de 90% de seu atendimento a pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde seu lançamento em 2021, o MEE tem apoiado mulheres em situação de vulnerabilidade social com cursos de capacitação e orientações em diversas áreas, como marketing, gestão e comunicação. Essa parceria com o Bazar da ASCOMCER é uma extensão natural do trabalho desenvolvido, promovendo o empoderamento feminino enquanto contribui diretamente para a causa da luta contra o câncer.

O bazar

Com o horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 10h45 e das 13h às 16h45, o Bazar da ASCOMCER está localizado na Rua João Pessoa de Rezende, loja 18, próximo à Praça da Estação.