Pesquisa MDA divulgada nesta quinta-feira (3), encomendada pela TV Integração, traz as intenções de votos válidos para a Prefeitura de Juiz de Fora.

A candidata Margarida Salomão (PT) lidera a disputa com 60% das intenções. Já o candidato Charlles Evangelista (PL) tem 19,4%, e Ione (Avante), 9,7%.

Em seguida, Júlio Delgado (MDB) aparece com 8,2%; Isauro (Republicanos) com 2,1% e Victória Mello (PSTU), com 0,6%.

Veja os números:

Margarida Salomão (PT): 60,0%



Charlles Evangelista (PL): 19,4%



Ione Barbosa (Avante): 9,7%



Júlio Delgado (MDB): 8,2%



Isauro Calais (Republicanos): 2,1%



Victória Mello (PSTU): 0,6%



O percentual de votos válidos de cada candidato corresponde à proporção de votos do candidato sobre o total de votos, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. A soma dos percentuais pode não totalizar 100% em função de arredondamentos.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.002 pessoas em Juiz de Fora, entre 29 de setembro e 2 de outubro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo MG-05437/2024.

A margem de erro é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

Votos totais

Em relação aos votos totais, onde são considerados os brancos, nulos e indecisos, referente à pesquisa estimulada, ou seja, aquela em que os nomes e o partido dos candidatos são apresentados aos eleitores, os números são esses:

Margarida Salomão (PT): 50,4% (eram 51,9% na pesquisa de 18/9)



Charlles Evangelista (PL): 16,3% (eram 14,1% na pesquisa de 18/9)



Ione (Avante): 8,2% (eram 10,7% na pesquisa de 18/9)



Júlio Delgado (MDB): 6,9% (eram 7,2% na pesquisa de 18/9)



Isauro Calais (Republicanos): 1,8% (eram 1,6% na pesquisa de 18/9)



Victoria Mello (PSTU): 0,5% (eram 0,1% na pesquisa de 18/9)



Em branco/nulo/nenhum: 8,3% (eram 6,2% na pesquisa de 18/9)



Não sabem: 7,7% (eram 8% na pesquisa de 18/9)

Pesquisa espontânea

O MDA também pesquisou a intenção de votos espontânea, ou seja, quando os nomes dos candidatos não são apresentados. Veja os números:

Margarida Salomão (PT): 45,2% (eram 46,8% na pesquisa de 18/9)



Charlles Evangelista (PL): 12,7% (eram 9,5% na pesquisa de 18/9)



Ione (Avante): 5,1% (eram 6,0% na pesquisa de 18/9)



Júlio Delgado (MDB): 3,9% (eram 3,7% na pesquisa de 18/9)



Isauro Calais (Republicanos): 1,0% (eram 0,7% na pesquisa de 18/9)



Victoria Mello (PSTU): 0,1% (era 0,1% na pesquisa de 18/9)



Outros: 0% (era 0,1% na pesquisa de 18/9)



Em branco/nulo/nenhum: 8,4% (eram 6,9% na pesquisa de 18/9)



Não sabem: 23,7% (eram 26,1% na pesquisa de 18/9)

