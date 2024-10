Um incêndio na manhã desta quinta-feira (3) em uma residência no Bairro Santa Tereza, em Juiz de Fora, resultando na morte de um homem de 39 anos. O fogo atingiu o imóvel na rua Edgard Carlos Pereira, próximo ao Hospital Albert Sabin, e quando os Bombeiros chegaram ao local, por volta das 8h, a casa já estava quase totalmente consumida pelas chamas.

Inicialmente, os bombeiros acreditaram que se tratava de uma propriedade abandonada, mas ao realizarem as buscas, encontraram a vítima com sinais de inalação de fumaça e queimaduras nas vias aéreas. Apesar das tentativas de resgate, o homem não sobreviveu. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiro, o fogo havia se alastrado rapidamente devido à falta de ventilação e ao acúmulo de materiais nos cômodos da casa, que era composta por três ambientes. Assim que chegaram, os bombeiros montaram duas linhas de mangueiras e iniciaram o combate às chamas, enquanto também realizavam uma varredura meticulosa em busca de possíveis vítimas.

Durante essa operação, a vítima foi encontrada inconsciente, próxima à porta da sala, que dava acesso à área externa. Ele apresentava lesões graves resultantes da exposição a gases tóxicos e calor intenso. As autoridades agora investigam as circunstâncias que levaram a essa tragédia e buscam determinar a origem do incêndio.