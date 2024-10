Na manhã desta sexta-feira (4), por volta das 6h, um ônibus da linha 620 bateu e derrubou o muro de um condomínio no Bairro Fontesville, saindo do local sem registrar o ocorrido. O incidente não deixou vítimas nem interferiu no trânsito.

O Portal teve acesso a imagens internas que mostram o momento da batida e o motorista saindo do local sem ao menos descer do veículo.

Segundo um morador, que preferiu não se identificar, o barulho do impacto foi "muito grande", e o motorista não parou após o acidente. Já o síndico informou que vai entrar em contato com a Via JF, empresa responsável pelo ônibus, para tomar as medidas cabíveis.

A reportagem solicitou um posicionamento da empresa e aguarda retorno.