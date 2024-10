Um homem, que não teve a idade informada, foi preso na tarde desta sexta-feira (4), na Avenida Barão do Rio Branco, no Centro de Juiz de Fora, após descumprir medida protetiva de sua ex-namorada. Conforme a Polícia Militar, ele que foi atrás da ex no local de trabalho.

A jovem estava do lado de fora, quando a mãe dela viu o suspeito e a avisou, momento em que ela entrou no local de trabalho e ligou para a PM.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito tem mandado de prisão em aberto, porém, em virtude do período eleitoral, não poderá ser cumprido, somente a prisão em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva, o que foi feito pela equipe de motocicleta da Polícia Militar.

A ocorrência segue em andamento.





Tags:

Homem | Medida protetiva