Um incidente com elevador ocorreu no final da tarde dessa sexta-feira (4) no interior do Sport Club de Juiz de Fora, o equipamento que era destinado a pessoas com deficiência despencou com uma mulher de aproximadamente 45 anos, e uma menina de cerca de 13 anos, cadeirante.

Por volta das 16h13, o Corpo de Bombeiros recebeu a chamada de emergência e se deslocou rapidamente para o local, onde encontraram as duas pessoas presas no elevador.

As vítimas foram imediatamente resgatadas e receberam os primeiros socorros. A menina não apresentava ferimentos e foi liberada no local pelo SAMU. Já a mulher, que parecia ter sofrido uma fratura no fêmur e apresentava um corte profundo em uma das pernas, foi levada ao hospital para tratamento.

O incidente aconteceu nas dependências do Instituto Bruno, que opera dentro do Sport Club. A perícia foi acionada para investigar as causas do acidente e garantir que situações semelhantes não se repitam no futuro.

Até o momento, não há informações sobre as condições exatas do elevador ou sobre possíveis falhas de manutenção que possam ter contribuído para o acidente. As autoridades locais devem acompanhar de perto as investigações para esclarecer os detalhes e responsabilizar os envolvidos, se necessário.

Mais informações serão divulgadas assim que a perícia finalizar suas análises e os responsáveis se manifestarem sobre o ocorrido.