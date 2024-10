O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado neste sábado (5), para um apoio a PMMG na recuperação de um cadáver encontrado na estrada, próximo ao portão dos fundos da Pedreira Santa Mônica, na estrada União Indústria, km 186, Vila Ideal em Juiz de Fora.

De acordo com o CBMG, tratava-se do corpo de um homem, que estava sem camisa e com uma blusa branca de manga longa ao lado do corpo, trajava bermuda preta e possuía tatuagens no peito e braço. Devido ao estado avançado de putrefação, não foram observados inicialmente sinais de violência.

A perícia compareceu ao local e realizou serviços de praxes, o corpo foi removido para o IML pela funerária de plantão.