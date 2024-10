Na manhã deste domingo (6), começaram as eleições municipais em Juiz de Fora, marcando um dia decisivo para os próximos quatro anos da cidade. O Acessa.com acompanha o andamento da votação, monitorando possíveis ocorrências por meio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), e vai divulgar, ao final do pleito, o resultado final das urnas.

Por volta das 8h30, a reportagem esteve na Escola Municipal José Homem de Carvalho, zona 349, no Bairro Santa Efigênia, onde filas de eleitores começavam a se formar. Embora um eleitor de 41 anos, que preferiu não se identificar, tenha relatado certa demora, a zona eleitoral não registrou intercorrências, conforme informado pelo Sargento de Moura, da Polícia Militar, e a fiscal eleitoral Geise Oliveira.

Movimento tranquilo foi registrado em alguns locais de votação

Igreja Nossa Senhora de Lourdes

FOTO: Petterson Marciano - Igreja Nossa Senhora de Lourdes registra movimento tranquilo

FOTO: Tamiris Marciano - Escola Estadual São Vicente de Paulo

FOTO: .. - E.E maria elydia Resende de Andrade

Santinhos são espalhados pelas ruas

Apesar da proibição da distribuição e derramamento de santinhos nos locais de votação, o Acessa.com registrou materiais de diversos candidatos espalhados pelas ruas ao redor da zona eleitoral. Esse tipo de prática, frequentemente observada na véspera ou madrugada do dia de eleição, pode influenciar eleitores indecisos ou que esqueceram o número de seus candidatos.

De acordo com a Justiça Eleitoral, essa infração pode resultar em detenção de seis meses a um ano, com a possibilidade de pena alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, além de multa. A prática é caracterizada como propaganda irregular, com multas que variam de R$ 2 mil a R$ 8 mil.

Em caso de infrações eleitorais e irregularidades verificadas nas campanhas eleitorais, os cidadãos podem denunciar o ocorrido através do sistema Pardal, do TSE.

FOTO: Vitória Beatriz - Santinhos são flagrados pela rua

FOTO: Petterson Marciano - Santinhos espalhados pelo chão no Francisco Bernardino

Candidatos à Prefeitura votam em Juiz de Fora

Cinco dos seis candidatos à prefeitura de Juiz de Fora votaram durante a manhã. Charlles Evangelista votou na Escola Estadual Maria Elba Braga, no Bairro Cerâmica, enquanto Ione Barbosa votou na Escola Municipal Manuel Bandeira, no Bairro Nossa Senhora Aparecida. Margarida Salomão votou no Colégio Machado Sobrinho, no Centro da cidade, Isauro Calais (Republicanos) no Colégio Jesuítas, na região central, e Victória Mello (PSTU) no Colégio Polivalente, no Bairro Benfica. O candidato Júlio Delgado (MDB) votou 12h40, no Colégio Jesuítas.

FOTO: Instagram - Margarida vota no COlégio Machado Sobrinho

FOTO: Reprodução Mídias Digitais - Isauro Calais

FOTO: Midias Digitais - Charlles Evangelista

FOTO: Assessoria Júlio Delgado - Júlio Delgado