As eleições municipais de 2024 estão sendo marcadas por diversas ocorrências que estão sendo monitoradas pelas autoridades. Abaixo, um resumo das principais ocorrências registradas nas cidades de Juiz de Fora, Congonhas, Ibertioga e Barbacena.

Juiz de Fora e Congonhas: Detenção por Violação do Sigilo do Voto



Um incidente preocupante foi registrado em Juiz de Fora e também Congonhas, eleitores foram detidos após fotografar a urna eletrônica durante o exercício do seu direito As presidentes das seções dessas cidades, atentas à irregularidade, acionaram a polícia. Eles foram informados sobre seus direitos e conduzido à delegacia para as devidas providências legais.

Ibertioga: Transporte Ilegal de Eleitores

Em Congonhas, um candidato a vereador foi flagrado realizando transporte irregular de eleitores. A ação foi denunciada pela fiscal de um partido político, que presenciou o ato e possuía vídeos como prova. A Polícia Militar foi acionada, mas não conseguiu localizar o veículo nem o candidato denunciado. A fiscal foi orientada sobre os próximos passos a serem tomados.

Barbacena: Propaganda Eleitoral Irregular

Barbacena também enfrentou problemas relacionados à propaganda eleitoral. Durante o patrulhamento das seções eleitorais, um coordenador de seção, de 27 anos, relatou que um veículo adesivado com a propaganda de um vereador estava estacionado em frente a um local de votação. Sem conseguir localizar o proprietário, o coordenador comunicou a situação à juíza eleitoral, que determinou a remoção do veículo. O carro, um Ford/Ecosport, foi removido para um pátio credenciado, garantindo o cumprimento das normas eleitorais.





