A atual prefeita de Juiz de Juiz de Fora Margarida Salomão, do PT, foi reeleita no primeiro turno, neste domingo (6), com cerca de 54% dos votos . Margarida foi a primeira mulher prefeita na história de Juiz de Fora. Em segundo lugar ficou Charlles Evangelista (PL) com cerca de 28% e Ione Barbosa em terceiro com cerca de 10%.

Margarida Salomão tem 74 anos e nasceu em Juiz de Fora. É professora universitária, formada em Letras pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), com mestrado em Linguística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorado pela Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos.

Foi reitora da UFJF por dois mandatos consecutivos, entre 1998 e 2006. Na carreira política, foi secretária municipal de Administração e de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora entre os anos 1983 e 1988. Foi deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT) desde janeiro de 2013, sendo reeleita em 2018 com 89.378 votos.