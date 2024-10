Juiz de Fora já tem os nomes dos 23 novos vereadores que irão tomar posse no dia 1º de janeiro e 2025. O candidato eleito mais votado foi Vitinho (PSB), com 14.879 votos, seguido de Roberta Lopes (PL), com 7.924 votos e Sargento Mello Casal (PL), com 7.590.

O Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu quatro vereadores, a maior bancada.

Veja lista abaixo: