Em um pleito acirrado nas eleições municipais de 2024, Vitinho do PSB se destacou como o vereador mais votado de Juiz de Fora, conquistando a confiança da população com sua trajetória e propostas, ele teve 14.879 votos.

Nascido em 7 de fevereiro de 1983, Vitinho reside no Bairro Bandeirantes e tem uma longa carreira dedicada ao serviço público. Antes de sua candidatura, ele atuou como assessor parlamentar do Deputado Noraldino Júnior, onde adquiriu experiência e conhecimentos que o ajudaram a entender as demandas da comunidade.

Um dos principais pilares de sua campanha foi a defesa dos direitos dos animais. Vitinho é conhecido por seu ativismo em prol da causa animal, tendo resgatado e promovido a adoção de diversos animais abandonados na cidade. Essa dedicação à causa não apenas lhe rendeu apoio entre os defensores dos direitos dos animais, mas também cativou eleitores que valorizam o bem-estar social e ambiental.

Com a vitória, Vitinho se prepara para assumir a Câmara Municipal em 2025, onde pretende dar continuidade ao seu trabalho em defesa dos animais e ampliar suas ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população.

A eleição de Vitinho é vista como uma vitória para a representação social em Juiz de Fora, refletindo o desejo dos eleitores por uma política mais inclusiva e comprometida com questões sociais relevantes. A expectativa agora se volta para seu trabalho na Câmara, onde muitos aguardam ansiosamente as ações que ele irá implementar em prol da cidade e de seus habitantes.