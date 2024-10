Na noite do último sábado (5), uma casa foi atingida por um incêndio na Rua Belo Horizonte, no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. Segundo o relato de um morador, o fogo teria começado devido a um curto-circuito, espalhando-se rapidamente pela residência.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h e conseguiu conter as chamas em um único cômodo, evitando que o fogo se alastrasse para outras partes da casa. O intenso volume de fumaça causou preocupação entre os moradores e transeuntes.

Além dos Bombeiros, a Polícia Militar auxiliou no controle do trânsito e do fluxo de pedestres. A Defesa Civil também foi chamada para avaliar as condições do imóvel após o incidente.