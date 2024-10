Um homem, de 47 anos, dono de um bar no Bairro Linhares, em Juiz de Fora, foi morto a tiros no último sábado (5). Em um vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o homem sendo alvejado e mesmo após ter caído no chão, a dupla fez mais disparos e fugiu.

Os suspeitos haviam utilizado uma motocicleta durante o crime e iniciaram o trabalho de rastreamento do veículo. Ela foi encontrada, pouco tempo depois, abandonada e ainda ligada, com a chave na ignição. O chassi, que poderia ser usado para identificar os suspeitos, estava com a numeração raspada. A perícia técnica compareceu no local do crime para realizar os trabalhos de praxe.

O caso segue para investigação da Polícia Civil.