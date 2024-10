Os agricultores familiares interessados em participar do chamamento público para o fornecimento de gêneros alimentícios, através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), têm até esta sexta-feira (11) para entregar a documentação exigida. O envelope único, contendo os documentos de habilitação e proposta de venda, deve ser entregue na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, localizada na Avenida Brasil, 2001, 6º andar, no Centro de Juiz de Fora.

Além da entrega presencial, os participantes podem enviar os documentos por meio eletrônico, em formato PDF, para o endereço alimentacao@pjf.mg.gov.br. O horário de funcionamento é de segunda a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública no dia 14 de outubro, às 14h, na sede da Prefeitura.

O edital prevê a compra de mais de 47 toneladas de alimentos perecíveis, como verduras, legumes, frutas e ovos, que serão destinados aos Restaurantes Populares e ao Programa Mesa Brasil (Sesc Juiz de Fora). Agricultores familiares individuais terão prioridade na seleção, seguidos por cooperativas e organizações, conforme os critérios estabelecidos no chamamento.

