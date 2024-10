A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) está realizando uma manutenção emergencial na subadutora, de 500 milímetros de diâmetro, que passa pela Avenida Garcia Rodrigues Paes, no trecho entre o bairro Jóquei Clube e os fundos do Colégio Militar. Os trabalhos estão sendo executados nesta terça-feira (8) nas margens do Rio Paraibuna e, para isso, foi necessário interromper o funcionamento do sistema de água na região. Desta forma, parte da Zona Norte pode ter o abastecimento comprometido ao longo do dia, incluindo os bairros Vila Esperança II, Nova Benfica, Benfica, Santa Lúcia, Nova Era e adjacências.

A Cesama pede a compreensão dos moradores da área e orienta para que economizem água até a regularização do sistema. Assim que os reparos forem concluídos, o abastecimento será retomado.