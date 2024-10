Um homem, de 44 anos foi morto a tiros nesta terça-feira (8) no Bairro Marumbi, em Juiz de Fora. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o sobrinho da vítima é o principal suspeito e teria praticado o crime durante uma discussão sobre o pagamento de uma conta de água.

O homem chegou a ser socorrida para o Hospital Dr. Mozart Teixeira (HPS), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O sobrinho da vítima foi visto fugindo após o crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil e até o momento ninguém foi preso.