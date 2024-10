Neste mês celebramos o Outubro Rosa, um período voltado para a prevenção e conscientização sobre o câncer de mama e de colo de útero. Buscando educar e ao mesmo tempo oferecer serviços à população, a uma série de atividades serão realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Juiz de Fora. Ao longo de todo o mês de outubro, serão realizadas ações em atenção à saúde integral da mulher durante o horário de funcionamento das unidades e em horários especiais.

Serão oferecidos serviços como mutirão para realização de coleta de citopatológico de colo uterino e solicitação de mamografia, de acordo com a orientação do Ministério da Saúde (MS); grupo de direitos sexuais e reprodutivos; palestra sobre hábitos de vida saudável e prevenção do Câncer de Colo de útero e mama, entre outras atividades especiais.

Também durante o mês, algumas unidades oferecerão programações especiais aos sábados. Confira a programação no anexo abaixo.

Outubro Rosa

O Outubro Rosa é celebrado anualmente com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre o câncer de mama e do colo do útero e a saúde da mulher em geral.

De acordo com o Ministério da Saúde, dos 25 aos 64 anos de idade as mulheres devem fazer o exame “papanicolau” a cada três anos; dos 40 aos 49, o exame clínico de mama é feito uma vez ao ano. O Departamento de Saúde da Mulher, Gestante, Criança e Adolescente (DSMGCA), realiza o preventivo de áreas descobertas, além dos exames de mastologia e colposcopia. A partir do momento em que um caso chega à unidade, a média é de até 60 dias para diagnóstico e tratamento, um tempo considerado curto.

As unidades básicas não fazem mamografia, mas encaminham mulheres dos 50 aos 69 anos para fazer rastreamento no Hospital Maria José Baeta Reis (Ascomcer), no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF), no Centro Estadual de Atenção Especializada e na Agência de Cooperação Intermunicipal em Saúde Pé da Serra (Acispes).