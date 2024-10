A Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Juiz de Fora (PJF) divulgou, nessa terça-feira (8), a pesquisa intitulada "Segurança Alimentar e Publicidade Infantil de Alimentos", com foco nos malefícios de alimentos industrializados e ultraprocessados voltados para crianças e adolescentes. O estudo, lançado especialmente para o Dia das Crianças, aborda o impacto desses produtos no mercado de consumo. A pesquisa completa pode ser acessada aqui.



Um dos destaques do levantamento é a comparação de preços entre produtos com a mesma composição, mas com embalagens distintas — uma comum e outra com apelo para o público infantil, com personagens de desenhos animados e cores chamativas. A pesquisa revelou que produtos direcionados às crianças são, em geral, mais caros, tanto em lojas físicas quanto online.

Além disso, o Procon/JF orienta os consumidores sobre a importância de verificar as tabelas e rótulos nutricionais, destacando informações que devem estar presentes nas embalagens, como os teores de gordura, sódio e açúcar adicionados. A pesquisa ressalta que o consumo excessivo de alimentos ultraprocessados, muitas vezes apresentados como atrativos para crianças, está relacionado ao aumento de casos de obesidade infantil e ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como diabetes, colesterol alto e problemas cardíacos.

A gerente do Departamento de Estudos, Pesquisas e Projetos (DEPP) do Procon/JF, Gisele Zaquini, reforça a importância da conscientização: “Alertar consumidores, adultos e crianças, é também tarefa indispensável às ações do Procon e é importante apresentar informações sobre como se comporta o mercado de consumo para garantir os direitos do público infantil, principalmente quanto à publicidade, à precificação e à segurança alimentar de produtos destinados a esses consumidores hipervulneráveis.”