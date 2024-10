Em função do feriado do dia de Nossa Senhora Aparecida neste sábado (12), alguns serviços da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) sofrerão alterações durante o período. Confira como fica o funcionamento:





Companhia de Saneamento Municipal (Cesama): A Cesama funciona em esquema de plantão e as solicitações podem ser feitas por meio do 115.

Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb): Neste sábado, 12, não haverá operações de coleta domiciliar e seletiva. O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (Demlurb) pede a colaboração da população para que não descarte lixo neste dia. No final de semana, o Demlurb contará com equipe em regime de plantão para possíveis demandas emergenciais em decorrência do período chuvoso.



Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (Empav): Durante o feriado, a Empav estará nas ruas da cidade com equipes de limpeza e poda de grama e poda de árvores.



Guarda Municipal (GM): A GM terá equipes atuando no Centro de Monitoramento e Operações (CMO) 24h, que atende pelo 153, em rondas preventivas 24h, no apoio à Fiscalização de Posturas e em apoio à edição especial do Rua de Brincar, no Parque Municipal, em comemoração ao Dia das Crianças presença dos mascotes da Guarda.



Agentes de Transporte e Trânsito: Os agentes de trânsito atuam durante o feriado e podem ser acionados para emergências pelo telefone 2104-7400.

Defesa Civil: A equipe da Defesa Civil estará de plantão. Em caso de emergência, disque 199. A Central de Atendimento funciona 24h.



Mercado Municipal: A tenda de Hortifrutis, Quitandas, Laticínios, Artesanatos e outras variedades funcionará das 8h às 12h. Já a tenda de bares e restaurantes não funcionará neste sábado, 12.



Feiras livres: Ocorrem normalmente nos bairros São Pedro, Benfica, Santa Luzia, Jardim Esperança e Vivendas da Serra.



Restaurante Popular: Funciona normalmente com atendimento exclusivo para o público autorizado pela Assistência Social.



Saúde: As 48 Unidades Básicas de Saúde (UBS) da zona urbana que funcionam aos sábados não abrirão no sábado, 12. Elas retornam com o atendimento na próxima segunda, 14, às 7h. Os serviços de Urgência e Emergência, das Unidade de Pronto Atendimento (UPA), do Pronto Atendimento Nordeste, do Pronto Atendimento Infantil (PAI), Regional Leste e Hospital de Pronto Socorro (HPS), bem como a Central de Regulação de Vagas Hospitalares, permanecem em funcionamento normal 24 horas durante o período. O Pronto Atendimento Odontológico, no HPS, funciona normalmente, 24 horas durante o período.

Casa da Mulher: O centro de referência não funciona aos sábados.

Assistência Social: Funcionarão normalmente os serviços de Casas de Acolhimento, Casas de Passagem e Abordagem Social (3692-8233 ou 99807-0719). Os centros Especializado de Assistência Social (Creas) e de Referência de Assistência Social (Cras), Serviços de Fortalecimento de Vínculos e Centro Pop voltam a funcionar na segunda-feira, 14.

Conselhos Tutelares: Funcionam em esquema de plantão, pelos telefones: Norte/nordeste: 98429-4740; / Norte: 98506-2939; Centro/sudeste: 98838-3193; Sul/Oeste: 98431-4793; e Leste: 98463-0980.



Funalfa: O Museu Ferroviário abre para visitação das 9h às 17h. O Teatro Paschoal Carlos Magno permanece aberto das 16h às 22h, enquanto o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas abre das 9h às 14h. O Centro Cultural Dnar Rocha abre somente para ensaios agendados. Paço Municipal, Anfiteatro João Carriço, Galeria Ruth de Souza, Biblioteca Municipal Murilo Mendes, Casa de Leitura Delfina Fonseca Lima, Beco da Cultura e Centro de Esportes Unificado (Praça CEU) não funcionam.

Parque Municipal: O Parque Municipal funciona normalmente nesse sábado, quando sediará a edição especial do Rua de Brincar, em comemoração ao Dia das Crianças. O evento acontecerá das 9h às 16h no Parque Municipal. Serão promovidas diversas atividades, brincadeiras e apresentações culturais para toda a família. Veja mais detalhes sobre o evento aqui.

Museu Mariano Procópio: O parque funciona das 8h às 17h. O Museu funciona das 10h30 às 16h.

Espaço Cidade: Fica fechado no sábado.



Parque da Lajinha: O parque da Lajinha funciona normalmente das 8h às 17h.

Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon): Não haverá funcionamento aos sábados.

Departamento de Informação Geral e Atendimento (Diga): As unidades do DIGA não funcionam aos sábados.