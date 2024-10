Um homem de 41 anos foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa sexta-feira (11), suspeito de abusar sexualmente de pelo menos 10 crianças em Juiz de Fora. Investigações apontam que o suspeito era vizinho das vítimas e, desde 2019, atraía meninos com convites para jogar videogame, consertar celulares e lanchar.

De acordo com a corporação, a primeira denúncia sobre o caso foi feita na última quarta-feira (9). Com o início das investigações, outras vítimas apareceram e relataram detalhes dos abusos, que ocorriam principalmente na residência do investigado.

A delegada Alessandra Azalim, titular da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) em Juiz de Fora, explicou que podem haver mais crianças abusadas: "As investigações continuam, pois há a possibilidade de existirem outras vítimas, além de indícios de uma rede de pedofilia.."

Já a delegada Flávia Granado, que também participou das investigações, fez um alerta aos pais sobre os cuidados em relação ao uso das redes sociais e videogames com salas de bate-papo. "Orientamos que os pais instruam seus filhos a não frequentarem a casa de desconhecidos sem a presença de um responsável. Infelizmente, abusadores costumam se passar por pessoas de bem, inofensivas e simpáticas, até ganharem a confiança das crianças e encontrarem a oportunidade perfeita para os abusos."