Na noite desse domingo (13), uma batida entre dois carros deixou sete vítimas, incluindo duas crianças, de 2 e 9 anos, em estado grave, na Rua Paracatu, altura da Serra dos Bandeirantes, em Juiz de Fora. Embora a dinâmica do acidente não tenha sido informada, chovia no momento da batida.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as crianças de 2 e 9 anos foram socorridas desacordadas, uma delas apresentando trauma facial e hemorragia craniana grave com hematoma no couro cabeludo à direita. Ambas foram encaminhadas ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. A terceira criança, de 6 anos, foi levada ao Hospital e Maternidade Therezinha de Jesus com um hematoma frontal no crânio.

As outras vítimas incluem uma mulher de 36 anos, que dirigia um dos veículos; um homem de 36 anos, que conduzia o segundo carro com seis ocupantes; e um casal, de 27 e 28 anos, pais das crianças. Duas dessas vítimas foram levadas ao Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS) com dores e fraturas, enquanto o destino da terceira pessoa não foi informado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 22h, mas, ao chegar ao local, todas as vítimas já haviam sido retiradas dos veículos. Embora não tenha sido confirmado se todos utilizavam cinto de segurança, a comunicação dos Bombeiros destacou que o segundo carro, que transportava seis pessoas em um veículo com capacidade para cinco, tinha pelo menos um passageiro sem o cinto.

A Polícia Militar de Minas Gerais esteve presente na ocorrência, isolando a área e controlando o trânsito. A reportagem solicitou mais informações para a Polícia Civil, que também compareceu ao local, e aguarda retorno.

