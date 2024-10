Supostos restos mortais de um bebê foram encontrados por crianças no domingo (13) em uma trilha no Bairro Nova Germânia, em Juiz de Fora. A Polícia Civil foi acionada e a perícia técnica estiveram no local e os restos mortais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML).

Conforme as informações preliminares do médico legista, devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não foi possível confirmar a idade do bebê, se ele teria sido abandonado após o nascimento no local ou se foi abortado.

A delegada Camila Miller pede à população que se sensibilize. "Caso tenha conhecimento de uma mulher que estava grávida e apareceu não grávida sem ter sido hospitalizada, que repasse informações pelo 181, de forma anônima, ou compareça na Delegacia Especializada de Homicídios, que será atendido com todo sigilo. Qualquer informação ajudará muito nas investigações". A polícia aguarda o resultado do laudo da perícia dos restos mortais que será enviado de Belo Horizonte.