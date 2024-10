Quatro pessoas ficam feridas em acidente na BR-040, em Juiz de Fora

Uma batida de frente entre um caminhão e um carro deixou quatro feridos na BR-040, em Juiz de Fora.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), três vítimas estão aguardando socorro e serão encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Já o motorista do caminhão está preso nas ferragens. O Corpo de Bombeiros já se deslocou até o local.

Ainda segundo a PRF, o acidente aconteceu na pista sentido Belo Horizonte na altura do km 765 e deixou a pista totalmente interditada nos dois sentidos a partir do km 769, sendo necessário buscar caminhos alternativo, pois não há previsão para liberação da via.