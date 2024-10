Nessa quarta-feira (16), a Agência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) interditou a loja “Casa do Celular”, situada na Rua Batista de Oliveira, por práticas abusivas e concessão ilegal de crédito. O estabelecimento já havia sido notificado pelo Procon, mas continuava a operar irregularmente, desrespeitando as ordens emitidas.

Segundo a Agência, durante a fiscalização, foi constatado que a loja oferecia crédito para negativados e incentivava o uso irresponsável do FGTS para a compra de celulares, práticas que violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Além disso, o estabelecimento realizava intermediação de serviços de cartão de crédito sem possuir a devida licença junto à Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur).

A loja já havia sido notificada anteriormente para cessar essas atividades e remover a publicidade abusiva, além de realizar contrapropaganda nas mesmas condições. O local permanece lacrado e só poderá retomar suas operações após comprovar que todas as exigências do Procon foram cumpridas.