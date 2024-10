O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou um procedimento na Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público de Juiz de Fora para investigar o pagamento realizado pela Prefeitura em um contrato que envolveu a realização de uma campanha de vacinação contra a Covid-19 no Sport Clube Juiz de Fora, mas que, segundo informações do MPMG, foi firmado com a empresa Esporte Total, e não diretamente com o clube.

Em nota enviada ao Acessa, o MP destacou que "as investigações estão em fase de diligências, o que impede a divulgação de informações adicionais sobre o caso".

As investigações buscam esclarecer a legalidade do procedimento e o destino dos recursos públicos envolvidos.

O Portal entrou em contato com a PJF e aguarda retorno.