Na última terça-feira (15), uma mulher de 29 anos foi agredida pelo companheiro, de 26 anos, dentro da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, logo após ter dado à luz. As polícias Civil e Militar estiveram presentes na ocorrência.

De acordo com a assessoria do hospital, assim que a agressão foi percebida, a segurança da instituição e a Polícia Militar foram acionadas imediatamente, e as medidas cabíveis foram tomadas.

O agressor foi detido em flagrante e permanece à disposição da Justiça.

A reportagem solicitou informações às polícias Civil e Militar e aguarda retorno.