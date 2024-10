A Polícia Civil (PC) divulgou na manhã desta sexta-feira (18) informações das investigações sobre o acidente de trânsito na Serra do Bairro Bandeirantes que resultou na morte de um menino de apenas 2 anos, enquanto sua irmã de 9 anos permanece internada em estado gravíssimo. Segundo a PC, as circunstâncias que cercam o acidente estão sendo investigadas, e novas informações estão surgindo a partir de depoimentos de testemunhas e autoridades.

Dois policiais militares foram ouvidos, e ambos relataram indícios claros de embriaguez por parte da condutora. Um dos policiais notou que a motorista apresentava olhos vermelhos e um comportamento agitado no hospital. Ela se negou a realizar o teste do etilômetro, sob orientação de seu advogado, após já ter recebido atendimento médico.

Uma testemunha ocular corroborou os relatos dos policiais, descrevendo a condutora como "preocupada" e "agitada", sem demonstrar preocupação com as vítimas do acidente. Segundo a testemunha, ela andava de um lado para o outro, conversando com seu advogado, enquanto o rosto inchado poderia indicar ingestão de álcool.

Os pais das crianças também foram ouvidos e expressaram seu desespero. Ambos afirmaram que a condutora não se mostrou solidária e não ofereceu qualquer ajuda à família, mesmo após a tragédia. O pai foi enfático ao afirmar que a motorista apresentava "fortes sinais de embriaguez".

A perícia está finalizando o laudo sobre o local do acidente e, de maneira preliminar, já apontou a responsabilidade da condutora. A investigação prossegue, com novas oitivas programadas para hoje e a busca por filmagens do local onde a motorista estava antes do acidente.

