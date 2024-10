A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama),realiza, entre os dias 21 e 25 de outubro, a instalação do novo reservatório de água no Bairro Milho Branco, na Rua Roldão Rodrigues da Silva. Para a execução dos trabalhos, será necessária a interdição total do trânsito nessa via, mas sem muitos impactos no deslocamento da população local, uma vez que se trata de uma rua sem saída.

O reservatório no Bairro Milho Branco é um dos seis novos equipamentos, adquiridos pela Cesama, a serem instalados em locais estratégicos de Juiz de Fora, visando à melhoria do sistema de abastecimento. Até o momento, já receberam as novas estruturas os bairros Jardim das Flores e Jardim dos Alfineiros. Segundo a companhia, além do Milho Branco, ainda serão contemplados os bairros Dom Bosco, Santa Lúcia e Santos Dumont.

Os trabalhos foram iniciados em abril de 2024, com a elaboração do projeto e a execução das bases dos reservatórios metálicos. Feita a instalação desses equipamentos, como acontece durante a semana no bairro Milho Branco, a próxima etapa consiste na interligação ao sistema de água existente.